Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya tazminat davası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Ben bu adamı adam yerine de insan yerine de koymam Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit” sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya manevi tazminat davası açtı. Davanın kazanılması halinde elde edilen tazminatın sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu, TGRT katıldığı programda, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’a "Hiç muhatabım değildir. Ben bu adamı adam yerine de insan yerine de koymam Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Özdağ'ın Soylu hakkında manevi tazminat davası açtığı belirtildi. Açıklamada "AİHS ve Anayasa çerçevesinde bir partinin Genel Başkanı sıfatıyla, siyasi bir kişilik olarak düşüncelerini ifade etmiş olmasından dolayı, kamuoyu önünde kişiliğine saldırılmış ve küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Bu sebeple Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından, manevi tazminat davası açılmıştır. Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır." denildi.