Zafer Partisi Arnavutköy ilçe başkanı gözaltına alındı

Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker, gözaltına alındı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Şeker'in asılan pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Taşkaya, “Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, aşağıdaki pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Başkanımız @Hakan_Akşit ve beraberindeki heyet, ilçe başkanımıza destek olmak için Arnavutköy Karakoluna gitmek için yola çıkmışlardır” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit ise paylaşımında, “Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı aşağıdaki yazı nedeniyle gözaltına almanız gerçekleri değiştirmez” ifadelerini kullandı.

İlçe başkanı Adem Şeker'in emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Özdağ'dan açıklama geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutköy ilçe başkanımız Adem Şeker, ZAFER PARTİSİ GELECEK SIĞINMACILAR GİDECEK sloganını yazdığı için polis tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve nefrete kışkırtma suçlaması ile savcılığa sevk ediliyor. Zafer Partisi gelecek-sığınmacılar gidecek suç değil, milli taleptir."