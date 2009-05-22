Zafer Kupası'nda Türkiye:87 - Polonya:71

İstanbul'da başlayan 8. Zafer Kupası Bayanlar Basketbol Turnuvası'nda, Türkiye ilk maçında Polonya'yı 87-71 yendi.



İki takımın da savunmada önemli açıklar vererek, pota altında karşılıklı basketler bulduğu ilk periyot 27-27 berabere sonuçlandı. İkinci periyotta savunmasını sertleştiren ay-yıldızlılar, pota altında Yasemin ve Esmeral, dış atışlarda da Şaziye ve Nihan'ın etkili oyunuyla ilk yarıyı 55-40 üstün tamamladı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan (A) Milli Takım, hızlı hücumlarla sayılar bularak oyuna ağırlığını koydu ve son çeyreğe 72-50 önde girdi. Son periyotta etkili oyununu sürdüren bayan milliler, karşılaşmadan 87-71 galip ayrıldı.



Ay-yıldızlılar, turnuvada ikinci maçını yarın saat 17.00'de Belarus'la, 3. ve son maçını ise 24 mayıs pazar günü aynı saatte İspanya ile yapacak.



Turnuvada, günün diğer maçında ise Belarus, İspanya'yı 59-58 yendi.





TÜRKİYE: 87 - POLONYA: 71







Salon: Ahmet Cömert



Hakemler: Fatih Arslanoğlu xxx, Semih Vural xxx, Önder Yılmaz xxx



Türkiye: Nilay x, Tuğba x 3, Şaziye xx 9, Bahar xx 9, Nevriye xxx 10, Nihan xx 7, Birsel xxx 6, Naile xxx 11, Sariye x 2, Nevin xx 6, Yasemin xxx 10, Esmeral xxx 14



Polonya: Pawlak x 5, Walich x, Meloszynska x 7, Bibrzycka xxx 14, Kobryn xx 12, Skobel x 6, Leciejewska xx 9, Alexandra x 4, İzabela x, Zurowska Justyna x 4, Jeziorna Justyna x 6, Oliwia x 4



1. Periyot: 27-27



İlk yarı: 55-40 (Türkiye lehine)



3. Periyot: 72-50





