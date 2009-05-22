T24 LogoT24 Logo
Spor

Zafer Kupası'nda Türkiye:87 - Polonya:71

22 Mayıs 2009 23:14

İstanbul'da başlayan 8. Zafer Kupası Bayanlar Basketbol Turnuvası'nda, Türkiye ilk maçında Polonya'yı 87-71 yendi.

İki takımın da savunmada önemli açıklar vererek, pota altında karşılıklı basketler bulduğu ilk periyot 27-27 berabere sonuçlandı. İkinci periyotta savunmasını sertleştiren ay-yıldızlılar, pota altında Yasemin ve Esmeral, dış atışlarda da Şaziye ve Nihan'ın etkili oyunuyla ilk yarıyı 55-40 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan (A) Milli Takım, hızlı hücumlarla sayılar bularak oyuna ağırlığını koydu ve son çeyreğe 72-50 önde girdi. Son periyotta etkili oyununu sürdüren bayan milliler, karşılaşmadan 87-71 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, turnuvada ikinci maçını yarın saat 17.00'de Belarus'la, 3. ve son maçını ise 24 mayıs pazar günü aynı saatte İspanya ile yapacak.

Turnuvada, günün diğer maçında ise Belarus, İspanya'yı 59-58 yendi.


TÜRKİYE: 87 - POLONYA: 71



Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xxx, Semih Vural xxx, Önder Yılmaz xxx

Türkiye: Nilay x, Tuğba x 3, Şaziye xx 9, Bahar xx 9, Nevriye xxx 10, Nihan xx 7, Birsel xxx 6, Naile xxx 11, Sariye x 2, Nevin xx 6, Yasemin xxx 10, Esmeral xxx 14

Polonya: Pawlak x 5, Walich x, Meloszynska x 7, Bibrzycka xxx 14, Kobryn xx 12, Skobel x 6, Leciejewska xx 9, Alexandra x 4, İzabela x, Zurowska Justyna x 4, Jeziorna Justyna x 6, Oliwia x 4

1. Periyot: 27-27

İlk yarı: 55-40 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 72-50


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24