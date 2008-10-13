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Spor

Zafer için gittiler!

(A) Milli Futbol Takımı, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta 15 Ekim Çarşamba günü Estonya ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

13 Ekim 2008 03:00


(A) Milli Futbol Takımı, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta 15 Ekim Çarşamba günü Estonya ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Atatürk Havalimanı'ndan Estonya'ya milli takımın hareketinden önce yaptığı açıklamada, milli takımın ne güçlükte olursa olsun zorlukların üstesinden geldiğini belirterek, milli takımın en beğendiği yönünün de bu olduğunu söyledi.

Mahmut Özgener, kafile olarak morallerinin yüksek olduğunu da belirterek, Estonya'yı yenerek döneceklerini ileri sürdü. Özgener, bir gazetecinin, ''Bugün bazı gazetelerde 2010 öncesi primlerin görüşüldüğü yazıyor, doğru mu'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Hayır kesinlikle böyle bir şey konuşulmadı. Primlerle ilgili yazan şeyler doğru değildir. Bizden de hiçbir istek olmadı'' dedi.

Özgener, ''Fatih Terim'le anlaşma sağlandı mı'' sorusunu ise ''Maç geçsin ondan sonra paylaşacağız sizinle. Hocamızın devam eden bir sözleşmesi var. Bu maçtan sonra da onu uzatacağız. Uzatmamız netleşti, resmileştireceğiz'' diyerek cevapladı.

Milli takım kafilesi daha sonra özel uçakla Estonya'ya hareket etti.

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