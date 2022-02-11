Zafer Havalimanı'na verilen yolcu garantisinde yüzde 98,8'lik hata payı

Kütahya Zafer Havalimanı yılın ilk ayında verilen garanti yolcu sayısını tutturamadı. 2022 Ocak ayı için 109 bin 811 yolcu garantisi verilen havalimanını, bin 304 yolcu kullandı. Söz konusu garantinin hata payı yüzde 98,8 olarak gerçekleşti. Devletin kasasından garanti ödemesi için çıkan para ise 8 milyon 970 bin TL oldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Zafer Havalimanı açıldığı 2012 yılında bu yana yolcu garantisini tutturamıyor. Havalimanı'na verilen yolcu sayısı ise yıldan yıla artarken, 10. yıl itibarıyla havalimanının yıllık garantisi 1 milyon 317 bin 733 yolcuya yükseldi.

Zafer Havalimanı'nın işletmecisi IC İçtaş havalimanını 2044 yılına kadar işletecek.