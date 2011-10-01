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Spor

Zafer Galatasaray'ın

Euroleague ön eleme ikinci maçında Fransız temsilcisi Asvel Basket ile karşılaşan Galatasaray mücadeleyi 93-83 önde tamamladı.

01 Ekim 2011 03:00

T24 - Euroleague ön eleme ikinci maçında Fransız temsilcisi Asvel Basket ile karşılaşan Galatasaray mücadeleyi 93-83 önde tamamladı.

Galatasaray, Turkish Airlines Euroleague ön eleme ikinci maçında bu akşam Fransız temsilcisi Asvel Basket ile karşılaştı.

NTV'den naklen yayınlanan ve nefes nefese bir mücadele yaşanan maçın galibi Galatasaray oldu. 



Galatasaray'ın ikinci maçındaki rakibi Asvel Basket'i 93-83 yendi.

Sarı kırmızılı ekip birinci maçında PAOK'u 77-64 mağlup ederek ikinci tura yükselmişti.

Turkish Airlines Euroleague 1. Ön Eleme Turu'nda BCM Gravelines'i 80-72'lik skorla geçen Fransız temsilcisi Asvel Basketbol ise, Galatasaray'ın ikinci turdaki rakibi oldu. Bu karşılaşmada Asvel'i galibiyete taşıyan isimlerin başında 25 sayı - 5 asist ile oynayan Philip Goss oldu. Kim Tillie de 17 sayı ile dikkat çekti.

Asvel, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi ve kupasında yarı finalde elenirken, Eurocup'ta da son 16'ya kalamadı. Fransız temsilcisinin başında Fransa kadın milli takımını çalıştıran Pierre Vincent bulunuyor.

2009 yılında Fransa ligi şampiyonluğuna uzanan Asvel'in toplamda 17 şampiyonluğu bulunuyor.

Sarı kırmızılı ekip, bu turu geçtiği için 2 Ekim Pazar günü 3. Ön Eleme Turu maçında, Lietuvos Rytas - KK Cibona Zagreb maçı galibiyle oynayacak.


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