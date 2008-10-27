Zafer Dmitry ve Charayron'un







Alanya Belediyesi ve Triatlon Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 18. Uluslararası Alanya Triatlonu Avrupa Kupası Finali'nin Alanya etabını, erkeklerde Rusya'dan Dmitry Polyansky, bayanlarda Fransa'dan Emmie Charayron kazandı.



Keykubat plajından verilen startla başlayan yarışa, 30 ülkeden 420 sporcu katıldı. Sporcular, 1,5 kilometrelik yüzme etabının ardından 40 kilometre bisiklete bindi.



Yarış, 10 kilometrelik koşuyla sona erdi. Yarışı, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Marisol Casado da izledi. Türkiye sıralamasında büyük erkeklerde Mert Onaran, bayanlarda Bahar Saygılı birinci oldu.



Akşam düzenlenen ödül töreninde, yarışmalarda dereceye giren sporculara toplam 27 bin 750 Euro para ödülü verildi.



