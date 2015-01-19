Zafer Çağlayan’ın annesi vefat etti

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın annesi Perihan Çağlayan, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Perihan Çağlayan’ın yarın Muş’ta toprağa verilmesi bekleniyor. Çağlayan, annesinin cenazesine katılamayacak.

Perihan Çağlayan'ın Zafer Çağlayan'ın üvey annesi olduğu, Çağlayan'ın öz annesi Muhlise Çağlayan'ın yıllar önce vefat ettiği öğrenildi.

Annesini son yolculuğuna uğurlayamayacak

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan, yarın en zor gününü yaşayacak; Vefat eden üvey annesi Perihan Çağlayan'ın cenaze töreni yarın Muş'ta gerçekleşecek.

Ankara'da ise, TBMM'de aralarında Zafer Çağlayan'ın da bulunduğu dört eski Bakan'ın Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesi konusundaki Genel Kurul oturumu ve oylama yapılacak.

Kardeşi cenazeye katılamayacak

Çağlayan, TBMM'deki oylama nedeniyle, üvey annesinin cenazesine katılamayacak. Çağlayan'ın kardeşi Şenol Çağlayan Hürriyet'e, "ağabeyim ne yazık ki, Muş'ta yarın yapılacak olan cenaze törenine katılamayacak" dedi.

Zafer Çağlayan'ın annesi Muhlise Çağlayan yıllar önce vefat etmişti.

Çağlayan, Muş'ta annesi ve babası adına, Salih-Muhlise Çağlayan adını taşıyan bir cami yaptırmıştı.