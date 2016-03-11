Zafer Çağlayan'ın aile şirketi bölünüyor

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın siyasete girene kadar yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü aile şirketi Akel Alüminyum bölünüyor. Bölünme işlemi tamamlandığında Masem Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla yeni bir şirket daha kurulacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çağlayan’ın kardeşi Şenol Çağlayan ve oğlu Salih Kaan Çağlayan’ın yönetiminde olduğu şirket, bölünme için ilan vermeye başladı. Kararlarında bir değişiklik olmazsa da 3 ay gibi bir sürenin sonunda bölünme işlemi tamamlanacak. Ankara merkezli Akel Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bölünmesine ilişkin duyuru, 1 Mart’ta Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. 16 Şubat tarihinde Yönetim Kurulu’nun bölünmeye karar verdiği belirtilen duyuruda, 19 Şubat’tan itibaren 2 ay süresince yeni sözleşme ve plan, bölünme raporu, son 3 yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarının ortakların incelemesine sunulacağı ifade edildi. 1 Mart’tan itibaren de ilana çıkılmaya başlandı. İlanda bölünme kararına atıfta bulunulurken, alacakların da ellerindeki belgelerle beraber 3 ay içinde şirket merkezine başvurması talep edildi. 8 Mart’ta da ilan tekrarlandı.

Yeni bir firma kuruluyor

Akel Alüminyum’un bölünme işlemi tamamlandığında Masem Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla yeni bir şirket daha kurulacak. Akel Alüminyum’un aktifleri ve faaliyetlerinin bir bölümü, yeni şirkete aktarılacak. Akel Alüminyum’un ortaklarının yeni şirkette de pay sahibi olması bekleniyor. Bölünmeyle ve yeni kurulacak şirketle ilgili detaylar ise işlemin tamamlanmasından sonra netleşecek. Bölünme, çok büyüyen ve çekirdek işletme konusunda uzaklaşan şirketlerin kullandığı bir yöntem olarak öne çıkıyor. Örneğin buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi beyaz ev eşyası üreten bir anonim şirket, daha sonra turizm, mobilya işlerine de girerse bu işlerin her biri için bölünme yoluyla ayrı ayrı şirketler kurabiliyor. Ayrıca aile ortaklıklarında, mirasın paylaşılmasında, iki veya üç gruplu ortaklıklarda oluşan sorunları çözmek için de bölünme yöntemine başvurulabiliyor.