Zafer Çağlayan'dan TUSKON davasına katılma başvurusu

ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın "45-50 milyon Euro rüşvet verdim" dediği eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, mahkemeye başvurarak, TUSKON davasına katılma talebinde bulundu.

Kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21’i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 10. duruşması bugün görülüyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve baklavacı Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Saat 10.00’da başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile eski bakanlardan Zafer Çağlayan’ın davaya katılma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de bulunduğu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Ayrıca sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarının devamına karar verilmesini isteyen savcısı, sanıkların kayyım atanan şirketlerinde illegal kayıt olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu alınmasını da talep etti. Savcının görüşünü açıklamasının ardından tutuklu sanıklara söz verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı da talep konuşmasında, “Tüm deliller toplanmıştır. Tutukluluğum süresince beyanlarımla çelişen bir delil elde edilememiştir. 1 Mart 2014’te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu’nda (hükümeti tehdit ettiği belirtilen) Başkan Rızanur Meral’in açılış konuşmasını alkışlamadım, ayağa kalkmayarak protesto ettim. TUSKON’dan ilk istifa eden benim. Buna ilişkin delili de mahkemeye sundum. Hakkımda beyanda bulunan gizli tanığın ifadelerinde somut bir delil yoktur. Tutuksuz yargılanırsam buraya geleceğim konusunda tereddütünüz olmasın. Tahliyemi ve beratimi talep ediyorum. Mal varlıklarım üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasını talep ederim” dedi.

Sanıklardan söz alan Mehmet Zenginer ve Faruk Güllü de tahliyelerini talep etti.

Duruşmada söz alan diğer tutuklu sanıklar da tüm delillerin toplandığını, örgüt üyesi olmadıkları belirterek, tahliyelerini istedi. Sanıklar ayrıca, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasını istedi. Duruşma sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.