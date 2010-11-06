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Zafer Çağlayan'dan piyano resitali

Zafer Çağlayan, Japonya'daki temaslarının son gününde Tokyo Büyükelçiliği'nde verilen bir resepsiyonda davetlilere piyano çaldı.

06 Kasım 2010 02:00

T24 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Japonya'daki temaslarının son gününde Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde verilen bir resepsiyonda davetlilere piyano çaldı.

Bakan Çağlayan'dan piyano resitali

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı, dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Çağlayan ve beraberindeki heyet için Büyükelçilik'te bir resepsiyon verdi.

Bakan Çağlayan, resepsiyon sırasında istek üzerine piyanonun başına geçerek, davetlilere mini bir konser verdi.

Daha önce katıldığı davetlerde de piyano çalarken görmeye alışık olduğumuz Çağlayan'ın piyanoya olan ilgisi son yıllarda ortaya çıkmış.

13 yaşında kendi kendine saz çalmayı öğrenen Bakan Çağlayan, piyanoya ise küçük oğlu sayesinde ilgi duymuş.

Oğlunun isteği üzerine eve piyano aldıklarını ve kendisinin de böylece piyano çalmaya başladığını ifade eden Çağlayan, "Çok iyi değilim ama idare edecek şekilde çalıyorum. Nota bilmem ama iyi bir kulağım var. Müziğin her türlüsünü severim. Piyanoda da her türlü müziği çalarım" diyor.

Bakan Çağlayan'dan piyano resitali


Günay, Çağlayan'a takılmıştı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da geçtiğimiz haftalarda Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nin açılışında piyano çalmış ve gazetecilere, "Resmimi çekin, Zafer Çağlayan'a gösterin. 'Bakın, Ertuğrul Günay sizden daha iyi piyano çalıyor' deyin" diye espri yapmıştı.

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