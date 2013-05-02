Zafer Çağlayan'dan Fatma Şahin'e: The Fato Bacım

Uluslararası Kadın Girişimciler Forumu (IWEF) İstanbul'da başladı. Etkinliğe katılan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin için söylediği, "Bu işin Fato Bacı hatta The Fato Bacım ve bakanlığıyla yapılması önemliydi " sözleri salonu kahkahaya boğdu.

'81 ülke 81 şehir' sloganıyla yola çıkan forumun açılış konuşmalarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yaptı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, konuşmasının başında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. Çağlayan, Fatma Şahin'e 'Fato Bacı' diye hitap etti. Çağlayan'ın, "Bu işin Fato Bacı hatta The Fato Bacım ve bakanlığıyla yapılması önemliydi " sözleri salonu kahkahaya boğdu.



'Allah bize doğalgaz vermedi ama...'



Bakan Çağlayan, "Bizde ciddi bir girişimcilik ruhu var. Allah bize doğalgaz vermedi ama bize dünyanın en cesur ve kadın erkek girişimcilerini verdi, böylesine önemli bir gücü verdi. Öyle bir girişimci ki dünyanın en zor bölgelerinde en zor işlerinde başarılı bir şekilde iş yapan bir girişimci ruha sahip olan ülkenin evlatlarıyız. Bugün Libya'ya Afganistan'a gidin bu bölgelerde Türk iş dünyasının kadınıyla erkeğiyle önemli işler yaptığını görürsünüz " dedi.

Bakan Çağlayan, "Türkiye'de her geçen gün girişimci ve girişimciye olan talep artıyor. Hükümetimiz tarafından girişimcilik konusunda verilen önemli desteklerle bundan sonra da verilecek önemli desteklerle de kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artacak. Küresel girişimcilik raporuna göre Türkiye'de girişimcilik oranı 2006' da yüzde 6.1'di. 2012' de ise girişimcilik oranı tam 2 katına çıktı ve yüzde 12.2 oldu. Bu Türkiye'nin son 6 yılda özel sektör ve girişimcilik açısından geldiği mesafenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir rakamdır. Kadın girişimci sayımız artıyor sadece üretimde yatırımda ticarette değil istihdamda da kadının ağırlığı var. Ben size kendi bakanlığımdan örnek verecek olursam 2 bin 300'ün üzerinden persoelim var. Bakanlıklar içinde Türkiye' de en fazla kadının istihdam edildiği 2 bin 300 kişinin yüzde 40'ının kadın olduğu bakanlık benim bakanlığımdır " diye konuştu.