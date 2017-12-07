Zafer Çağlayan'dan 'Erdoğan'lı profil fotoğrafı değişikliği: Ortada iddia edildiği gibi bir yolsuzluk yok!

ABD'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu davada tanık olarak dinlenen Reza Zarrab'ın '45-50 milyon Euro rüşvet verdim' dediği eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, WhatsApp'taki profilini değiştirdi.

Rüşvet aldığı iddiaları sürerken sessizliğini koruyan Çağlayan, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta profili fotoğrafına Kuran'da yer alan Tevbe suresindeki "Üzülme! Çünkü Allah bizimledir" ifadelerinin yer aldığı bir görsel koydu. Rüşvet iddiaları konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Çağlayan'ın bu profili ise tepki gördü.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın aktardığına göre Çağlayan, dün bu profili değiştirerek yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin önceki günkü grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir fotoğrafı profil resmi yaptı.

Profil mesajında Erdoğan’ın, Zarrab'ın tanık olduğu davaya yönelik söylediği “Ortada FETÖ’nün ve CHP’nin güdümündeki çevrelerin iddia ettiği gibi bir yolsuzluk yoktur” sözleri yer alıyor.