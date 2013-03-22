Ekonomi Bakanı Çağlayan: Avrupa'nın üretim üssü olma yolundayız

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan “Türkiye’yi Avrupa ve Avrasya’nın mal ve hizmet üretim üssü haline getirmek, bölgelerarası dengesizliği gidermek amacıyla uygulamaya koyduğumuz Yeni Teşvik Sistemi, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

20 Haziran 2012 tarihinden Şubat 2013 sonuna kadar 47 milyar 449 milyon TL sabit yatırım öngören 3.335 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğini ve öngörülen istihdamın 123.560 kişi olduğunu dile getiren Çağlayan, öngörülen istihdamın Şanlıurfa ilinde yaklaşık 3 katına, Diyarbakır ilinde ise yaklaşık 11 katına ulaşmasını sağladığına dikkat çekti.

"Yıllardır çeşitli ekonomik avantajlar sağlanmasına rağmen, istenilen düzeyde yatırımın gerçekleşmediği bu illerde son teşvik sistemi ile birlikte ekonomik hareketlilik başlamış ve istihdam önemli oranda artmıştır" diyen Bakan Çağlayan, ekonomimiz yeni teşvik sisteminin sağladığı yatırım avantajları ile Avrupa ve Avrasya’nın mal ve hizmet üssü olma yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

Milliyet gazetesi yer alan haberde ise; Kürt sorunu çözüm sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin, bölgeye yatırımın yolunu açacağı ve iş insanlarının açılan yeni sayfaya umutla baktığına dikkat çekildi.

Miliyet gazetesi ekonomi servisinin yayımladığı haberde, yatırım dünyasındaki görüş ve beklentiler şöyle:

Tuncay Özilhan / Anadolu Grubu

Türkiye çok önemli bir aşamada. Bu sürecin muhakkak pozitif şekilde çözümlenmesi ve kanayan yaranın durdurulması için barış gerekli. Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir süreç. Barış ortamıyla birlikte bölgede önemli bir yatırım potansiyeli ortaya çıkacaktır. Öte yandan barışla birlikte bugüne kadar teröre harcanan para, yatırımlara aktarılacaktır. Bu açıdan da büyük önem taşıyor. Herkesin bu sürece, barış şartlarına uyularak ve provokasyonlara fırsat vermeden destek vermesi gerekir.

Hüseyin Doğan / Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı

Çözüm süreci ve kardeşlik ortamının sağlanmasına yönelik atılan adımlar yıllardır ülkemiz adına büyük kayıplar verdiğimiz bir sürecin bitiyor olması, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı yapacak. Yeni süreç markalarımızın çevre ülkelerde ve bölgedeki etkinliğini daha da arttıracak. Bu gelişme yeni yatırım, yeni istihdam anlamına gelecek, ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmesini daha da kolaylaştıracaktır. Türkiye’nin ekonomik iklimi değişecektir.

Ali Kibar / Kibar Holding

Güneydoğu sorununda yaşanan son gelişmeler sonrası gelinen süreç ve atılacak adımlar her açıdan çok önemli ve faydalı olur. Bu sorun adına, mümkünse en kısa sürede belli şartlar doğrultusunda huzura kavuşulmasında fayda var. Süreçle birlikte bölgeye yatırımlar da artacaktır. Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için kalkınmanın önü açılmış olur.

Ali Ağaoğlu / Ağaoğlu Grubu

Bingöl’de hidroelektrik santralimiz var. Barışın sağlanması durumunda yeni yatırıma hazırız. Yaşanan olumsuzluklar İstanbul’u da etkiliyor. Yabancılar Doğu’daki gelişmelerden tedirgin oluyordu. Türkiye’deki tüm iller için planladığımız proje hamlemizi bu bölgede de gerçekleştirmeyi planlıyoruz.