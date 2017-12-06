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Spor

Zafer Biryol tekrar gözaltında

Biryol, FETÖ’nün spor yapılanması hakkında itirafçı olmuş, adli kontrolle serbest bırakılmıştı

06 Aralık 2017 16:44

FETÖ'nin futboldaki yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski futbolcu Zafer Biryol tekrar gözaltında.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı karara itiraz etti

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Biryol, adli kontrol şartıyla serbest kalmış, savcılığın itirazıyla hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı son dakika haberine göre Zafer Biryol, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, Bylock kullanıcısı ve Fetullah Gülen'in çağrılarının ardından Bankasya'ya 800 bin lira para yatırdığı belirlenen Zafer Biryol gözaltına alınmıştı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan Zafer Biryol, futboldaki FETÖ yapılanmasını polise tek tek anlattı. Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen Biryol, çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik ile salıverildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol'un serbest bırakılmasına itiraz etti. Ünlü futbolcu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Biryol'u yeniden gözaltına aldı.

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