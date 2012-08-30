Zafer Bayramı'na protesto damgası

İstanbul'da bir çok kaymakamlığın, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde, belediye başkanı, mülki idari amir ve garnizon komutanı dışındaki kişi ve kurumların çelenk koymasına izin vermeme kararı protestolara neden oldu. CHP milletvekilleri, parti meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, partililer ile çok sayıda yurttaş Kartal Meydanı'nda bir araya gelerek, kararı protesto etti, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, Kartal Kaymakamlığı'na dek yürüyerek siyah çelenk bıraktı. Adalar'da ise CHP'li grup engellemelere karşın Atatürk Anıtı'na CHP çelenk bıraktı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında İstanbul’da ilk tören Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın anıta çelenk koymasıyla başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi geçit töreni ise Vatan Caddesi‘nde gerçekleştirildi. Törene, vali, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, İBB Başkanı Kadir Topbaş katıldı. Törende konuşan TSK 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Veli Tarakçı, Başkomutanlık meydan muharebesi’nin Türk askerinin sarsılmaz azim ve iradesiyle verdiği mücadelenin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.



Yasak delindi



İstanbul’da bir çok kaymakamlığın, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde, belediye başkanı, mülki idari amir ve garnizon komutanı dışındaki kişilerin ve kurumların çelenk koymasına izin vermeme kararı protestolara neden oldu. CHP milletvekilleri, parti meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, partililer ile çok sayıda yurttaş Kartal Meydanı’nda bir araya gelerek, kararı protesto etti, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı daha sonra da Kartal Kaymakamlığı’na dek yürüyerek siyah çelenk bıraktı. Adalar’da da CHP’li grup engellemelere karşın Atatürk Anıtı’na CHP çelengini koydu.

Kartal Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde dün bir araya gelen CHP’liler ve yurttaşlar “Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “AKP halka hesap verecek” sloganları attı, Türk bayrakları taşıdı.

Törene CHP Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce, Akif Hamzaçebi, CHP milletvetilleri Mahmut Tanal, Kadir Gökmen Öğüt, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Kartal Belediye Başkanı Dr. Altınok Öz, ilçe başkanı ve partililer katıldı.

Muharrem İnce, 30 Ağustos günü bu topraklarda zaferi kazananların bayram yapmak istediğini, savaşı kaybedenlerin ise üzüldüğünü belirterek, Türk ordusu ve onurlu yurttaşların Kurtuluş Savaşımıza güvenen insanlar ve CHP’liler olduğunu üzülenlerin ise işgale gelen Yunanlar, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, emperyalistler, Recep Tayyip Erdoğan ve onun saz arkadaşları olduğunu ifade etti. İnce, Erdoğan’a “Sen üzülenlerden misin?” diye sordu.



'Senden izin mi isteyeceğiz'



Resmi bayramlarda yapılan kutlamalara ilişkin engellemeleri anımsatan İnce, “Biz izin istemedik, biz bilgi verdik, ‘devletin yetkilisi olarak güvenliğimizi sağla’ dedik. Sen kimsin ki senden izin isteyeceğiz, biz sana bilgi verdik” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise AKP’nin Cumhuriyetin kilometre taşları olan 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 30 Ağustos’u yurttaşlardan koparmak istediğini vurgulayarak, “Milletimiz, Cumhuriyet’ten güç alamayan, onu tarihin karanlık odalarına hapsetmek isteyen anlayışa karşı büyük taarruzu bugün başlatacaktır” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da son 1 hafta içinde İstanbul’daki 39 ilçenin kaymakamlıklara resmi törenlerden sonra kendi çelenklerini koymak istediklerini belirten dilekçeler verdiğini anımsatarak, “AKP’nin maaşlı memuruna dönüşmüş olan bazı kaymakamlar izin vermediler. ‘Sen izin vermesen de biz geliriz, hadi buyur engelle’ demek için buradayız. İlçelerde yapılan resmi törenler 5 dakika sürdü. İstiklal Marşı var, saygı duruşu yok. Bugünün anlamını belirten bir tek cümle telaffuz edilmedi” dedi.

Konuşmaların ardından CHP’liler Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından grup, Kartal Kaymakamlığı’na yürüyürek kaymakamlık kapısına siyah çelenk bıraktı.



Kadıköy’de gerginlik



Kadıköy’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi kutlama töreninde çelenk gerginliği yaşandı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) çelenk koymaya hazırlanırken, çelenk koyma programını bitirerek, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacağını anons etmesi üzerine ADD ve diğer sivil toplum kuruluşları, kürsüye yürüyerek, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atarak, çelenk koyma törenin sürmesini, saygı duruşu ve istiklal marşının daha sonra okunması istediler.

Çıkan arbede Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ve milletvekillerinin araya girmesi ile sona erdi.



Adalar'da arbede



Büyükada Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törende ise partilerin çelenk koymalarına izin verilmemesi karşısında aralarında CHP İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, CHP Adalar İlçe Başkanı Dündar Tıraş, İl Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Ünal ve çok sayıda partili, engellemelere karşın Atatürk Anıtı’na CHP çelengini koydu. Çelenk koyma sırasında arbede yaşandı. Emniyet görevlilerinin müdahaleleri sırasında başta Eyidoğan ve Tıraş olmak üzere partililer yaşanan arbedede aldıkları darbelerle karşın çelengi anıta kadar taşıdılar.