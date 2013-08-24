Zafer Bayramı Resepsiyonu ilk kez Köşk'te verilecek

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu bu yıl ilk kez Çankaya Köşkü’nde, “başkomutan” sıfatıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda Genelkurmay Başkanı tarafından orduevinde verilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu bu yıl ilk kez Çankaya Köşkü’nde yapılacak.

Levent İçgen’in Vatan’daki haberine göre, komutanlar böylece 2007 yılından bu yana ikinci kez Cumhurbaşkanlığı’nda verilen eşli resepsiyona katılacak.

Türban hassasiyeti nedeniyle geçmiş yıllarda Köşk tarafından verilen resepsiyonlara asker katılmıyordu. Ancak bu geleneğe, geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda son verilmişti.

Köşk’te verilecek resepsiyona, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da eşi Emine Erdoğan’la birlikte katılması bekleniyor.

Daha önce tebrikleri Genelkurmay Karargahı’nda kabul eden Gül’ün, bu yıl ise tebrikleri Çankaya Köşkü’nde kabul edeceği öğrenildi.





Meclis boykotu bitmişti

Komutanlar, Meclis’te verilen 23 Nisan resepsiyonunda da 6 yıllık boykotu bitirmişti. Komutanlar, 2007 seçimlerinden itibaren terör örgütü PKK’yı desteklediği gerekçesiyle BDP’yi boykot etmek amacıyla Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonlarına katılmamıştı. Komutanlar geçen yıl ise Meclis’teki özel oturum ve resepsiyona eşsiz katıldı. Ancak geçen yılki boykot bozma kararının ardında, BDP’li vekillerin, tutuklu vekillerin durumunu protesto etmek amacıyla Meclis’teki programlara katılmaması etkili olmuştu. Bu yıl BDP de Meclis’teki 23 Nisan programlarına katıldı. Bu resepsiyona, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, babası hayatını kaybettiği için katılamamıştı.