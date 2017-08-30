T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zafer Bayramı Adapazarı'nda coşkuyla kutlandı

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı  coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2017 16:24

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı  coşkuyla kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı, Adapazarı Atatürk Bulvarı\'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Garnizon Komutanı Albay Sebahattin Kalkan, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bulvarda kutlama için yerlerini alan vatandaşlar, alanı bayraklarla adeta kırmızı-beyaza bürüdü. Tören, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Albay Sebahattin Kalkan\'ın halkın bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından askeri birlikler, polis, itfaiye ve gazilerin tören geçişiyle kutlamalar sona erdi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARISakarya DHAADAPAZARIAğustos Zafer BayramıAğustos Zafer Bayramı Adapazarı Atatürk BulvarıTörene Sakarya ValisiBalkanlıoğlu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki ToçoğluGarnizon Komutanı Albay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24