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Spor

ZAFER ALONSO'NUN YEONGAM (A.A)

24 Ekim 2010 16:38

-ZAFER ALONSO'NUN YEONGAM (A.A) - 24.10.2010 - Formula 1 Kore Grand Prix'sini Ferrari pilotu Fernando Alonso kazandı. Alonso, yağmur nedeniyle bir süre ara verilen yarışı 2:48:20'de tamamladı ve pilotlar arasındaki mücadelede 231 puanla ilk sıraya yerleşti. Yarışı, McLaren'den Lewis Hamilton 2., Ferrari'den Felipe Massa 3. sırada tamamlarken, Red Bull pilotları Mark Webber ile Sebastian Vettel mücadelenin sonunu getiremedi ve bu iki pilot, Formula 1'de sezonun bitmesine 2 yarış kala Kore dönemecini puansız kapattı. Vettel, motorundaki arıza nedeniyle yarışı lider götürdüğü sırada terketmek zorunda kalırken, takım arkadaşı Webber, spin atmasının ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Pilotlar arasındaki mücadelede 231 puanlı Alonso'yu 220 puanla Webber ve 210 puanla Hamilton izliyor. Kore Grand Prix'sinde ilk 10 isim ve dereceleri şöyle: 1. Fernando Alonso - Ferrari                2:48:20.810 2. Lewis Hamilton - McLaren                  +00:14.999   3. Felipe Massa - Ferrari                     00:30.868    4. Michael Schumacher - Mercedes              00:39.688    5. Robert Kubica - Renault                    00:47.734    6. Vitantonio Liuzzi - Force India-Mercedes   00:53.571    7. Rubens Barrichello - Williams-Cosworth     01:09.257    8. Kamui Kobayashi - BMW Sauber-Ferrari       01:17.889    9. Nick Heidfeld - BMW Sauber-Ferrari         01:20.107    10. Nico Huelkenberg - Williams-Cosworth      01:20.851

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