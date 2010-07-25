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Spor

Zafer Alonso'dan, Duble ferrari'den

Formula 1'de sezonun 11. yarışı olan Almanya Grand Prix'sini, yarışa 2. cepten başlayan Ferrari takımının pilotu Alonso kazandı.

25 Temmuz 2010 03:00

T24 - Formula 1'de sezonun 11. yarışı olan Almanya Grand Prix'sini, yarışa 2. cepten başlayan Ferrari takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso kazandı.

Almanya'nın Hockenheim kentindeki 4 bin 574 metre uzunluğundaki Hockenheimring Pisti'nde 67 tur üzerinden koşulan sezonun 11. yarışında, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso, damalı bayrağı ilk sırada geçti. Almanya Grand Prix'sini 1 saat 27 dakika 38 saniyede tamamlayan Alonso, bu sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinin ardından 2. zaferine ulaştı. 

Uzun süre yarışı lider götüren Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, takım emriyle 49. turda takım arkadaşı Fernando Alonso'ya yol vererek, Almanya Grand Prix'sini ikinci sırada bitirdi.  Yarışın hemen başında ikinci cepte yer alan Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso'yu engellemek isterken, üçüncü cepten start alan bir başka Ferrari pilotu Brezilyalı Felipe Massa'ya geçilen Red-Bull pilotu Alman Sebastian Vettel, ülkesindeki Grand Prix'de 3. sıranın sahibi oldu.   McLaren-Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Jenson Button da podyuma çıkamasalar da Almanya Grand Prix'sini 4. ve 5. sıralarda tamamlayarak, takımlarının pilotlar ve markalar klasmanındaki zirvedeki yerini korumasını sağladılar. 

Almanya Grand Prix'sini daha önce 4 kez kazanan Mercedes GP'nin başarılı Alman pilotu Michael Schumacher de 11. sırada start aldığı yarışı 9. sırada tamamladı. Bu arada, yarışın kontrolünü uzun süre kontrolünde tutan Ferrari pilotlarının 49. turda yer değiştirmesi (Yarışın o anki lideri Massa'nın Alonso'ya yol vermesi), Formula 1'de ilerleyen günlerde yeni bir tartışma yaratacak gibi görünüyor. 


Markalarda McLaren Mercedes liderliği sürüyor


Almanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve markalar klasmanındaki sıralamanın zirvesinde McLaren Mercedes zirvedeki yerini korurken, Almanya'da ''duble'' yapan Ferrari, puanını 208 yaparak, şampiyonluk yarışında yeniden iddialı bir konuma geldi.

11 yarışın ardından pilotlar sıralamasında durum şöyle:

     


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