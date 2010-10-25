-ZACHAU'DAN KAYITLI EKONOMİ VURGUSU ERZURUM (A.A) - 25.10.2010 - Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Ulrich Zachau, ''Türkiye, canlı ekonomisini kayıt altına alarak önemli fırsatları yakalayabilir'' dedi. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi (AÜ) ve Dünya Bankası'nın işbirliğiyle AÜ Kültür ve Gösteri Merkezi'nde, ''Kayıt Dışılıkla Mücadele, Fırsatlar, Zorluklar ve Politika Önerileri'' konulu panel düzenlendi. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Zachau, panelin açılışında yaptığı konuşmada, kayıt dışılığın azaltılmasının her kesimin yararına olduğunu vurguladı. Kayıt dışılığın kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Zachau, şunları kaydetti: ''Türkiye'de, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yakın işbirliği içinde hazırladığımız bir rapor var. Bu rapor, Türkiye'de kayıt dışılıkla mücadelenin mümkün olduğunu göstermiştir. Ekonomiyi kayıt altına almak, iş alanında, hem çalışanlar hem de firmalar için çok önemlidir. Kayıt altında olmayan çalışanlar her zaman risk altındadır. Bunu özellikle küresel ekonomik krizin yaşandığı dönemlerde çok iyi gördük.'' Kayıt altındaki ekonominin, özellikle de kadınların iş gücüne katılımını artırdığını bildiren Zachau, şöyle devam etti: ''Türkiye, kadın iş gücü açısından büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Kadınların iş hayatına katılımının artırılması, ekonominin kayıt altına alınmasıyla mümkün olacaktır. Ayrıca ekonomisi kayıt altında olmayan ülkelerde az sayıdaki kişi daha çok vergi ödemeye zorlanmaktadırlar. Kayıt altına almayı, hem çalışanlar hem de işverenler açısından daha avantajlı kılabiliriz. Türkiye, canlı ekonomisini kayıt altına alarak önemli fırsatları yakalayabilir.''