-ZACHAU: TÜRKİYE'DE YATIRIM İÇİN BEKLENMELİ GAZİANTEP (A.A) - 10.11.2010 - Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Türkiye'deki seçimlerle ilgili uluslararası birtakım belirsizlikler olduğunu belirterek, ''Türkiye'de de seçimler var, bu çok normal. Türkiye bununla ilgili ne yapabilir? Türkiye'nin yaptığı şeyleri yapmaya devam etmesinin yeterli olacağını söyleyebilirim, bağımsız Bir Merkez Bankası, iyi bir makro ekonomik politika, borç yönetimi. Bütün bunları yapmaya devam etmelidir'' dedi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Dünya Bankası işbirliğiyle düzenlenen ''Türkiye Ekonomisindeki Son Durum'' konulu toplantı, GSO'da yapıldı. Zachau, konuşmasında Türk firmalarının bilançolarının da çok iyi durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''İleriye bakacak olursak bizi ne bekliyor? Daha normal görünen rakamlara geri döndük diyebiliriz. Bizler Dünya Bankası'nda, Türkiye'nin büyük bir şekilde büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz 2011 ve 2012'de de, ama 2009'daki kadar hızlı bir büyüme olmayacağını düşünüyoruz. Geçen yıl yaşanan büyümenin büyük kısmı aslında telafi büyümesiydi. Şimdi ihracat biraz daha duraklamaya girdi.'' Kriz öncesinde Türk firmalarının stoklarını hızlı şekilde düşürdüğünü ve krizin ardından stoklarını tekrar artırdıklarını anlatan Zachau, bu stok döngüsünün Türkiye'de yaklaşık 2 yıl sürdüğünü ifade ederek, ''Bu döngünün sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Türk ekonomisi için şöyle birşey öngörüyoruz; gelecek yıldan itibaren başlamak suretiyle şirketler stok artırmaya bu kadar hızlı gitmeyecek, hatta azaltım bile söz konusu olabilir. Bunun GSYİH'ya katkısı da eskiden olduğundan daha az olacak büyümeye.'' dedi. -SEÇİM BELİRSİZLİĞİ- Uluslararası belirsizliklere değinen Zachau, şunları kaydetti: ''Türkiye'deki seçimlerle ilgili uluslararası birtakım belirsizlikler var. Her ülkede böyle olur. Bir ülkede seçim olduğu zaman, seçimden sonra ne olacak diye bir belirsizlik olur. Bu özellikle uluslararası piyasalar ve yabancılar için çok geçerli. Bu ne anama geliyor; Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen kişiler en azından bazıları (biraz durup, bekleyelim) tavrı sergileyebilirler. Hatta Türkiye'deki batı yatırımcılar bile seçim sonrasını beklemeyi tercih edebilirler. Ben aslında çok fazla bu tarz insan görmüyorum etrafımda. Herkes genellikle baktığım zaman 'artık bir istikrar var belirsizlik yok' diye düşünüyorlar. Ama biz yabancı yatırımcılar ve piyasalarla konuştuğumuz da genelde insanlar bu belirsizlik hissiyatını dile getiriyorlar ki, dünyadaki bütün demokratik ülkelerde bu şekilde olur. Türkiye'de de seçimler var, bu çok normal. Türkiye bununla ilgili ne yapabilir? Çok fazla bir şey yapamaz. Türkiye'nin yaptığı şeyleri yapmaya devam etmesinin yeterli olacağını söyleyebilirim, bağımsız Bir Merkez Bankası, iyi bir makro ekonomik politika, borç yönetimi. Bütün bunları yapmaya devam etmelidir. Hükümetin bu konuda çok iyi bir geçmişi var.'' -''MUCİZE YOK'' Dünya Bankası'nın gaz ve temiz enerji programını anlatırken Zachau, enerji verimliği konusunda pilot şehirler belirlediklerini, dünyadaki ikinci pilot şehrin Gaziantep olacağını da bildirdi. Zachau, sözlerini şöyle tamamladı: ''Türkiye ekonomisi gerçekten sağlam temellerde. Türkiye diğer ülkelerle kıyaslandığında krizden çok daha çabuk toparlandı, ekonomik büyüme geri geldi, bugünkü GSYH kriz öncesindekinden de daha fazla, işsizlik büyük ölçüde azaldı. Gelecek sene ve daha sonra büyümenin devam etmesini bekliyoruz. İkinci mesajım; kısa vadede mucizeler beklememek lazım. Mucize yok. Çünkü küresel faktörler var. Bunlar yüzünden de Türkiye'nin büyümesinin 2011'de, 2010'da olduğu gibi aynı hızla devam etmeyeceğini gösteriyor. Büyüme olacak, ama biraz daha yavaş bir büyüme olacak. Tabii bu genel belirsizliklerden kaynaklanıyor, Avrupa'dan, dünyadan, Amerika'dan gelen belirsizlikler. Ama önemli olan mesaj, Türkiye'nin şimdiye kadar yaptığı iyi şeyleri yapmaya devam etmesi, makro ekonomik politikalara devam etmesi, yatırımlara devam etmesi.''