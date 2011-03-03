-ZABITALARI YAKMAK İSTEDİ SORGUN (A.A) - 03.03.2011 - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir seyyar satıcı, rehin aldığı 4 zabıtayı üzerlerine benzin dökerek yakmak istedi. Edinilen bilgiye göre, elinde bidon ve birbirine bantla bağlanmış 15 civarında tüfek fişeğiyle Sorgun Belediye Meydanı'ndaki zabıta kulübesine giden İsmail Ç, içerideki iki sivil vatandaşı dışarı çıkarttı. Zabıta amiri İlhami Taştan ve yanındaki 3 zabıtayı rehin alan İsmail Ç, yanında getirdiği bidondaki benzini önce zabıtaların, daha sonra da kendi üzerine döküp Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'in gelmemesi halinde herkesi yakacağını söyledi. İsmail Ç'nin sürekli tehditler savurması üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, bir süre ikna etmeye çalıştığı İsmail Ç'yi bir anlık dalgınlığından faydalanarak etkisiz hale getirdi. Zabıtaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, ilçede kestane satarak geçimini temin ettiği bildirilen ve maddi sıkıntıya düşmesi nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen İsmail Ç, ifadesi alınmak üzere Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.