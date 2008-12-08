Zabıtadan kaçarken otomobil altında kaldı

İstanbul'da, bayramda pantolon almak için kâğıt mendil satan 13 yaşındaki Bülent Çalıkıran, kendisini kovalayan zabıtadan kaçarken otomobilin altında kalarak can verdi.



Bülent'in tek isteği, bayram günü diğer pek çok akranı gibi harçlık toplayıp, bununla da kendine bir pantolon almaktı. 13 yaşındaki Muratpaşa İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Bülent Çalkıran, ailesinin durumu müsait olmadığı için, daha önce de birlikte mendil sattığı 10 yaşındaki arkadaşı ile birlikte İstanbul Kadıköy'de Koşuyolu trafik ışıklarının yolunu tuttu arife günü.



Ancak iki arkadaşı Kadıköy Belediyesi zabıta ekipleri yakaladı. Bülent kaçmak isterken, kendini D-100 karayoluna attı. Ancak ne olduğunu anlamadan Ahmet Solak'ın kullandığı otomobilin altında kaldı. Hemen Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



‘Bizim oğlumuz terörist mi?’



İnşaatlarda çalışanrak evini geçindiren 40 yaşındaki baba Mehmet Çalıkıran ve eşi Münevver Çalıkıran, tez gelen acı haberle yıkıldı. Acılı baba belediyelerin fakir vatandaşlara bayram öncesi yardım dağıtarak sevindirdiğini, kendi evlerine ise ateş düşürdüğünü belirterek isyan etti:

"Bülent daha önce kazandığı parayla, çalınan cep telefonumun yenisini almam için bana 60 YTL verdi. Ayrıca astım hastası kardeşi Turgay'a da harçlık vermiş, kendisine de kazak almıştı. Çocuğumuz hırsızlık mı yaptı, terörist mi? Bize şeker, çikolata yerine oğlumun cenazesini verdiler." Anne Çalıkıran ise, "Bayram gününü bana zehir edenlerin, bulunup cezalandırılmasını istiyorum" diye feryat etti. Kazayla ilgili olarak polis soruşturma başlatıldı. Sürücünün ise ifadesi alındı.

