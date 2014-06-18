Zabıtadan kaçan su satıcısı, metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

E-5 Karayolu Halıcıoğlu Mevkii'nde polisi görünce kaçmaya başlayan su satıcıları metrobüs yoluna girdi. Bu sırada 2 seyyar satıcıya hızla gelen metrobüs çarptı. Kazada ağır yaralan su satıcılarından biri öldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Zeki Günal’ın haberine göre, E-5 yolu Halıcıoğlu Mevkii'nde yol üzerinde su satan seyyar satıcılar, polisi görünce kaçmaya başladı.

Metrobüs yoluna giren satıcılardan ikisine Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüs çarptı. Yaralanan seyyar satıcılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan seyyar satıcı yolda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen seyyar satıcıların yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika duran metrobüs seferleri yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.