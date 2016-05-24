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Zabıta ve seyyar satıcı kavgasında 1 kişi öldü

Zabıta kavgaya dahil olan müşteriye 8 el ateş etti

24 Mayıs 2016 20:57

İstanbul Büyükçekmece'de zabıta ile seyyar pilavcı arasında çıkan tartışmaya müdahil olan İbrahim Halil Aslan hayatını kaybetti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi, Gürpınar Yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, zabıta memuru Yüksel T., (48) ile seyyar pilav satan bir kişi arasında 'yer değiştirme' nedeniyle tartışma çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Hasan Yıldırım’ın haberine göre, olay, bu sırada pilav yiyen müşteri İbrahim Halil Aslan (36) da tartışmaya dahil oldu. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine, iddialara göre müşteri İbrahim Halil Aslan zabıtayı darp etti. Zabıta silahıyla İbrahim Halil Aslan'a 8 el ateş etti. Vücudunun değişik yerlerine mermi isabet eden Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası teslim olan zabıta Yüksel T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından zırhlı araçla Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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