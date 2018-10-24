Zabıta ve polisten kaçak tütün ve sigara operasyonu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde zabıta ve polis, kaçak tütün ve gümrük kaçağı sigara satışı yapan yerlere operasyon yaptı.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) Grup Amirliği ekipleri ilçede kaçak tütün ve gümrük kaçağı sigaraya karşı ortak operasyon düzenledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi\'ne yapılan bir şikayet doğrultusunda harekete geçen ekipler, Barbaros Mahallesi Kırgızistan Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede arama yaptı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda işletmeciliğini M.Y.\'nin yaptığı iş yerinde yapılan denetim sonucu 350 kilogram açık tütün, 13 bin adet doldurulmuş makaron, 3 adet makaron dolum makinesi, çok sayıda sigara paket ambalajı ve 540 gram sigara filtresine el konuldu. Ekipler, iş yerlerine ve kişilere yasal işlem başlatıp, idari ceza uyguladı.



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