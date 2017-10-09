Zabıta-seyyar satıcı kavgasında yol kapandı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da kayısı satan seyyar satıcının tezgahını kaldırmak isteyen zabıtalar ve esnaf arasında kavga çıktı. Kavgada dövüldüklerini iddia eden seyyar satıcılar, kayısı kutularıyla yol kapatıp eylem yaptı.

Kentin en işlek caddesi olan Divanyolu üzerinde zabıta ekipleri seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istedi. Ancak yaş kayısı satan bir seyyar satıcı zabıta ekiplerine direndi. Yaşanan arbedenin ardından zabıtalar seyyar satıcı genci iddiaya göre tartaklayıp tezgahını dağıttı. Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan seyyar satıcı, telefonla yakınlarına ulaşarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine seyyar satıcının yakınları geldi. Bu sırada arbedeye karışan zabıta ekipleri ise olay yerinden ayrıldı. Yaşananlara tepki gösteren seyyar satıcılar ise kayısı kutuları ve kağıt toplayıcılarının el arabasıyla yolu kapatıp eylem yaptı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi ve güvenlik şube ekipleri sevk edildi. Seyyar satıcılar tarafından yolun kapanması üzerine uzun araç konvoyu oluştu. Polis seyyar satıcıları sakinleştirmek için uzun süre megafonla konuşarak, kapanan yolun açılmasını istedi. Polisin ikazı sonucu satıcılar yola koydukları kayısı kutularını alıp yolu trafiğe açtı. Bu sırada dövüldüğü idida edilen seyyar satıcı ise zabıtalardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.



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