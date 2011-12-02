Zabıta, polisliğe soyundu!

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Halk zapıtaya tepki gösterdi!





2 gün önce, Malatya kurulacak NATO’nun ’Füze Kalkanı’nı protesto eden 17 arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto için aynı yerde toplanan Kocaeli Gençlik Derneği üyesi 5’i kız 11 lise öğrencisi, polis tarafından karga tulumba gözaltına alındı. 11 liselinin gözaltına alındığı olay yerinde 100’e yakın polis ve onlarca zabıtanın görev yapması dikkat çekti.İzmit’te sık sık protesto gösterilerine sahne olan İzmit’teki Sabri Yalım Demokrasi Parkı’nda 2 gün önce Kocaeli Gençlik Derneği üyesi olduklarını söyleyen ve Füze Kalkanı Projesi’ni protesto eden 17 lise öğrencisi, polis tarafından gözaltına alınmıştı.Lise öğrencilerinin çoğunlukta olduğu belirtilen gençlerin gözaltı alınması, önceki gün akşam yürüyüşle protesto edilirken, dün akşam saatlerinde aynı yerde 5’i kız 11 öğrenci biraraya geldi. 11 liseli, gözaltıları kınayarak, ’Baskılar bizi yıldıramaz’ yazılı pankartı yere serip oturdukları yerde şarkılar söylemeye başladı.Gençlerin bu protestosu çevredekiler tarafından ilgiyle izlenirken, olay yerine önce onlarca belediye zabıtası geldi. Zabıta ekipleri onların çevresini sararak karşı koyanları tartaklarken, bu kez olay yerine 100’e yakın polis memuru geldi.Aralarında bir de Emniyet Müdür Yardımcısı’nın olduğu görülen polisler, gençleri yerlerde sürükleyip başlarını kollarının arasına alıp sıkarak polis araçlarına götürdü. 11 gencin önce zabıtalar, sonra polis tarafından orantısız güç kullanılarak gözaltına alınması, çevredeki bazı kişiler tarafından da tepkiyle karşılandı.