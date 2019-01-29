Zabıta memuruna tokat atan eski daire başkanı, hâkim karşısına çıktı: İnsani bir refleksle tepki gösterdim

İstanbul'da zabıta memuru Kenan Fidan'ı emniyet şeridini kullandığı gerekçesiyle tokatlayan eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hâkim karşısına çıktı. Savunmasına, ''Olayda kusurlu olduğumu kabul ediyorum'' diyerek başlayan Karali, olayın kurgulandığını iddia etti.

Karali'nin "O an insani bir refleksle tepki gösterdim” demesi üzerine mahkeme hâkimi, ''Refleksle neyi kastediyorsunuz?’' diye sordu. Sanık da, ''tokatı'' diyerek cevap verdi.



Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Emniyet şeridini kullanan zabıta memurunu tokatladığı için açığa alınan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. Karali, savunmasında tokat için "refleks" dedi.

Ne olmuştu?



İstanbul Kartal’da 21 Aralık 2017 tarihinde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla Kenan Fidan’a tokat atmış, Fidan bayılmıştı. Karali'nin, “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.