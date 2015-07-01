Zabıta memuru, itfaiye erini ruhsatsız silahıyla öldürdü

Denizli’nin Kale Belediyesi’nde görevli zabıta memuru 24 yaşındaki Nesrin Zıraplı, otomobilde tartıştığı itfaiye eri 39 yaşındaki Mehmet Ali Talay’ı tabancayla öldürdü.

DHA’nın haberine göre olay, önceki gece 22.00 sıralarında, Orman İşletmesi yakınında meydana geldi. İtfaiye eri evli ve 1 çocuk babası Mehmet Ali Talay, kendisine ait otomobilde park halindeyken, zabıta görevlisi Nesrin Zıraplı ile tartıştı. Tartışma sırasında Zıraplı, ruhsatsız tabancayla Talay’a 3 el ateş ederek öldürdü. Zıraplı, daha sonra belediye başkanını arayarak cinayet işlediğini söyledi.

Olay yerine gelen polis, Nesrin Zıraplı’yı gözaltına aldı. Cinayetin nedeni araştırılırken kadın zabıtanın, Talay’ın eşinin akrabası olduğu belirlendi.