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Zabıta 'güvenli değil' uyarısı astı, iki gün sonra vinç devrildi; 2 ölü

İstanbul'un bir inşaatta kullanılan kule vincin halı sahaya devrildi

28 Kasım 2015 17:39

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir inşaatta kullanılan kule vincin halı sahaya devrildi. İlk belirlemelere göre iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. İnşaatte denetim yapan zabıta ekiplerinin 26 Kasım tarihinde inşaatın güvenli olmadığına dair uyarı astıkları belirtildi. 

Küçükçekmece'deki bir inşaatta kullanılan kule vincin halı sahaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir inşaat alanında yer alan kule vinç devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 

İlk belirlemelere göre olayda iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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