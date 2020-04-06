T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zabıta ekiplerine verdiği siparişle sosyal medyada gündem olan 77 yaşındaki Burhan Amca, hastaneye kaldırıldı

06 Nisan 2020 13:45

Ordu'da, Koronavirüs'le mücadele kapsamında ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan yarası kanamaya başladı. Kendi imkânlarıyla kanamayı durduramayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşularının da kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra eve gelen ekipler Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi burada yaptı. Burhan Kılıçkını daha sonra Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği öğrenildi.

ETİKETLER

burhan amcapoaça siparişizabıtapolisburhan kılıçkını
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24