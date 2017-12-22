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Zabıta Daire Başkanı, memuru bayıltana kadar dövdü

Memur darp raporu alırken, Daire Başkanı Karali hakkında soruşturma başlatıldı

22 Aralık 2017 05:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin altında çalışan memurlardan birini bayıltana kadar dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Geçen hafta Kartal’daki Zabıta Müdürlüğü’nde meydana gelen olayda, emniyet şeridini kullandığı iddia edilen zabıta memurunun Karali’nin uyguladığı şiddetin ardından bayıldığı görüldü.

Kanal D Ana Haber’de yayınlanan görüntülere göre Karali,  emniyet şeridini kullandığını görmesinin ardından ismi açıklanmayan zabıta memurunu yanına çağırdı ve azarladı, ardından da şiddet uyguladı. 

Karali’nin tepkisi karşısında herhangi bir şey yapmayan memur, bir süre sonra bayılarak yere yığıldı. Çevredeki zabıta memurlarının yardıma koştuğu memur, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendinden geçen zabıta ambulansla hastaneye kaldırıldı, darp raporu aldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Karali hakkında soruşturma başlatıldı.

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