Zabıt kâtibi 'FETÖ' şüphelisi polislere tahliye veren hâkime "Yanlış yapıyoruz" demiş!

İstanbul'da geçen yıl mart ayında çoğu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 63 'FETÖ' şüphelisi polisin yargılandığı davada, zabıt kâtibinin polislerin tahliyesine karar verilen hâkime, "Yanlış yapıyoruz" dediği ileri sürüldü.

İstanbul'da geçen yıl mart ayında tutuklanan ve çoğunluğu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 63 kişiyi tahliye etmişti. Kararı veren eski hâkimler Mustafa Başer ile Metin Özçelik de "FETÖ üyesi olmak" ve "darbe girişimi" suçlarından Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nde yargılanmaya başlamıştı.

Sabah'tan Ersan Atar'ın haberi şöyle:

Yargıtay'da görülen dava dosyasına yeni giren tanık ifadeleri tahliye sürecinde neler yaşandığını ortaya koydu.

"Reddi hâkim talebiyle ilgili 'bunu biz mi değerlendireceğiz' dedim"

'FETÖ' mensuplarının tahliye sürecinin başlangıcı olan "reddi hâkim talepleri"nin değerlendirilmesi Metin Özçelik'in hâkim olduğu İstanbul 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapıldı. Hâkim Özçelik, hukuka aykırı olduğu daha sonra HSYK kararları ile tespit edilen kararları yazdırırken ilk itiraz Zabıt Kâtibi Ömer Aydoğan'dan geldi. Aynı zamanda hukuk fakültesi 3'ncü sınıf öğrenci olan Aydoğan, tanık ifadesinde, "Reddi hâkim talebiyle ilgili 'bunu biz mi değerlendireceğiz' dedim. Hâkim bey de 'gelmiş dilekçeyi reddetme şansım yok' dedi" sözleri yer aldı.

Tahliye kararlarını veren ve hâkimliğini Başer'in yaptığı İstanbul 32'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin Yazı İşleri Müdürü Ayşe Özkan da ifadesinde "Hâkim Bey'e, 'biz muhabere nöbetinde tahliye talebi değerlendiremeyiz dedim. Hâkim Bey, CMK'nın bir takım maddelerini sayarak reddi hâkim taleplerinin kabul edilerek kendisinin yetkilendirildiğini söyledi" dedi.



O gün tüm mahkeme personelinin evlerinden çağrıldığını anlatan Özkan, zabıt kâtiplerinin yaşadığı stres nedeniyle kâtiplerden Arzu Tuna'nın gece yarısında bayıldığını söyledi.