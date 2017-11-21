Zabıt katibi, adliyede intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da zabit katibi Cevahir Toker (27), adliye binasının 7\'nci kat penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Adliye çalışanlarını yasa boğan olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi binasında meydana geldi. 4\'üncü Hukuk Dairesi\'nde katip Cevahir Toker, 7\'nci katta bulunan pencereden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Toker, ağır yaralandı. Adliye çalışanları, durumu 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, Toker\'in öldüğünü belirledi. Toker\'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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