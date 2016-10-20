Zabaleta'ya 2 yıllık sözleşme teklifi

Arjantinli oyuncu Pablo Zabaleta'ya 2 yıllık sözleşme öneren Galatasaray, devre arasında transferi bitirmek istiyor.

Galatasaray, devre arasında da kadrosunu güçlendirmeye devam edecek. Martin Linnes ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin sağ beki Pablo Zabaleta'yı listeye almıştı. Galatasaray, geçen gün Arjantinli oyuncuya teklifini iletti.

2 yıllık sözleşme önerisine sıcak bakan Zabaleta devre arasında gelebilmek için Manchester City'yi adres gösterdi.



İngilizlerin para kazanmak için Galatasaray’ın bu transfer teklifine olumlu bakabileceği belirtiliyor. Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak.