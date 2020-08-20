Z kuşağının risk iştahı kabarık: Koronavirüs salgınında borsaya akın ettiler

Yapılan bir araştırma tercihleri ve yaşam tarzıyla önceki kuşaklardan ayrışan Z kuşağının Koronavirüs salgını döneminde risk iştahlarının artarak borsaya yöneldiklerini ortaya koydu.

Bloomberght'de yer alan habere göre, E*Trade Financial Corp’un Temmuz başında yaptığı çeyreklik bazdaki anket Z kuşağının yüzde 51'inin küresel salgının başından bu yana risk iştahlarının arttığını gösterdi. Nüfusun kalan kısmında ise bu oran yüzde 28.

Örneklem olarak online hesabında en az 10 bin dolar olan 873 bireysel yatırımcı arasında yapılan ankete göre, pandemi süresince 34 yaş altındaki kesim finans piyasalarında nüfusun diğer kesimlerine göre daha fazla işlem yaptı. Öte yandan genç yatırımcıların yüzde 46'sı daha fazla türev işlemi yapıyor, bu da ortalamı ikiye katladı.

E*Trade işlem ve yatırım yönetici direktörü Chris Larkin Z kuşağının borsadaki risk iştahını erişim kolaylığına yorarak, “Piyasaya erişmek hiçbir zaman bundan daha kolay olmamıştı” dedi.