Z Kuşağı, günde 25 lirayla geçinmeye çalışıyor

Araştırma firması Twentify, “Türkiye’de Z Kuşağı” araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre, gençler; günlük 25 TL ile geçiniyor, her 10 gençten 4’ünün ise ay içinde sadece yol paraları oluyor.

Araştırma firması Twentify, Z kuşağını daha derinlemesine anlamak, yaşam şartlarını analiz etmek için Türkiye’den 15-24 yaş arası 1998 gencin katıldığı bir araştırma yaptı.

Araştırmaya ilişkin yapılan değerlendirmede, “Sonuçlar toplumun bazı kesimleri tarafından öne sürülen 'Gençlerin yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında ve hiçbir sorunları yok' görüşlerini reddeder nitelikte” denildi.

Araştırma sonuçlarında özellikle gençlerin maddi ve sosyal şartlarının yetersizliği ön plana çıktı.

Evlerini ortalama 3 kişiyle daha paylaşıyorlar

Araştırmada gençlerin yaşam koşulları dikkate alındığında yaşadıkları evi ortalamada 3 kişiyle daha paylaştıkları, evlerin yüzde 66’sının gençlerin ailelerine ait olduğu belirlendi. Araştırmada ayda yaklaşık 750 TL harçlıkları/gelirleri olduğu hesaba katılan gençlerin günlük 25 TL ile geçindiği, her 10 gençten 4’ünün ise ay içinde sadece yol paralarının olduğu ortaya konuldu.

Sosyal ve kültürel aktiviteler ekonomik engellere takılıyor

Gençlerin sosyal yaşamlarının da değerlendirildiği araştırmada, gençlerin boş zamanları genel olarak bir şeyler izleyerek; alışveriş merkezine giderek, spor yaparak ya da oyun oynayarak geçirdiği görüldü.

Araştırma raporunda, gençlerin yapmak isteyip yapamadıkları aktivitelerin önündeki en büyük engelin, yeterli gelirlere sahip olmamaları olarak gösterildi. Gençlerin en çok yapmak isteyip yapamadıkları spor dalının ise yüzde 42 ile yüzme olarak belirlendi.

Gençler bir oturuşta 2.5 saat ekran tüketimi yapıyor

Z kuşağının hayat tarzı haline gelen dijital tüketim tarafının da ele alındığı araştırmada gençlerin haftada 4 kere dizi film vb. içerikler izlediği, 4 kere de oyun oynadığı, ekran başında tek seferde ortalama 2,5 saat zaman geçirdikleri belirlendi. (ANKA)