'Yüzyılın Anlaşması'nın mimarı Kushner: Planı hazırlamadan önce 25 kitap okudum

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, İsrail-Filistin sorununu çözmeyi hedefleyen ve tepki çeken barış planı ile ilgili Sky News Arabia'ya açıklamalar yaptı. Kushner, "Konu üzerine 25 kitap okudum. Bölgedeki her lider ve konuya dahil herkesle görüşüp konuştum" dedi.

ABD'li danışman, Filistinlilerin anlaşmayı henüz okumadan eleştirip reddettiğini belirtti ve bu durumun 'aptalca' olduğunu savundu:

"Eğer Filistinliler müzakere etmezlerse kendilerini tamamen savunmasız bir pozisyonun içine sokacaklar."

Kushner'in planı hazırlamadan önce 25 kitap okuduğu ile ilgili sözleri sosyal medyada hem eleştiri hem de alay konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen gün "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen Orta Doğu Barış Planı'nı açıklamıştı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması öngörülüyordu.