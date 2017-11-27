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Yüzünü kapüşonuyla kapatan hırsızı, dövmesi yakalattı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da bir iş yerine giren hırsız, içinde personel bilgilerinin de bulunduğu 3 bilgisayarı çaldı

27 Kasım 2017 15:51

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da bir iş yerine giren hırsız, içinde personel bilgilerinin de bulunduğu 3 bilgisayarı çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansırken, yüzünü kapüşonuyla kapatan hırsızı polis, elindeki dövmeden belirledi. 
Olay, geçen hafta, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi\'nde meydana geldi. Yılmaz Özdemir\'e (39) ait, insan kaynakları hizmeti veren iş yerine giren hırsız, içinde personel bilgileri bulunan 3 dizüstünü çaldı. Görüntüsü güvenlik kamerasına yansımasın, diye kapüşonuyla yüzünü kapatan şüpheli, bilgisayarları da alarak, kayıplara karıştı.
Sabah saatlerinde, iş yerine geldiğinde, bilgisayarların olmadığını fark eden Özdemir, durumu polise bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, şüpheliyi elindeki dövmeden teşhis etti. Şüphelinin, daha önce hırsızlık suçundan emniyette 5 ayrı kaydı bulunan Savaş S. (27) olduğu belirlendi. Savaş S., evine dün yapılan operasyonda, gözaltına aldı. Polisin, şüphelinin evdine yaptığı aramada, çalınan 3 bilgisayardan 2\'si ele geçirildi.
Savaş S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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