Yüzünü göstermeyen IŞİD'li yakalandı

Almanya’da Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde IŞİD’e yönelik yapılan operasyonda IŞİD’in en önemli isimlerinden birinin de yakalandığı bildirildi. Iraklı 32 yaşındaki Ebu Valaa , Hildesheim kentinde bulunan ve Almanya çapında etkili olan İslamcı çevresinin en önemli isimlerinden biri sayılıyor.

Federal Savcılık, gözaltına alınan 5 IŞİD şüphelisinin IŞİD’e üye kazandırmak ile suçlandığını, herhangi bir bombalı saldırı planı ise olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ise gözaltıları "önemli bir başarı” olarak değerlendirerek "Bu, güvenlik kurumlarının aktif, kararlı ve uyanık olduklarını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Aralarında bir Türk de var

Gerçek adı Ahmad Abdulaziz Abdullah A. olan Ebu Valaa ile birlikte 50 yaşındaki Türk kökenli Hasan C., 26 yaşındaki Alman ve Sırp vatandaşı Boban S., 27 yaşındaki Alman vatandaşı Mahmud O. ve 26 yaşındaki Kamerunlu Ahmed F. gözaltına alındı.

Soruşturmayı 2016 sonbaharından beri yürüten Federal Savcılığa göre Ebu Valaa’nın görevi IŞİD üyelerini yurtdışına gitmelerini organize etmekti. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı, Ebu Valaa'nın Tönisforst'ta yaşadığını ve özellikle Hildesheim'da Selefilerin merkezi olarak bilinen bir camide sık sık vaaz verdiğini bilgisini paylaştı. Söz konusu caminin Alman yetkililer tarafından gözetim altında tutulduğu belirtiliyor.

İnternetten taraftar topluyor

Ebu Valaa’nın en çok kullandığıiletişim yolu ise internet. Akıllı telefonlar için kendine ait bir aplikasyonu ve Youtube'da da kendi kanalı olduğu belirtiliyor. Ancak hep arkadan çekilmiş fotoğrafları olduğu için taraftarları Ebu Valaa’nın yüzünü en azından sosyal medyada hiç görmedi.

Taraftarları da kendisiyle Telegram ya da Facebook üzerinden iletişime geçiyor. Ebu Valaa’nın gözaltına alındığı haberini de sosyal medya yoluyla paylaştı.