-Yüzünü bayan boksörler güldürdü ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Azerbaycan'daki Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'ndaki başarısızlığın ardından, Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde 2'inci olan Bayan Milli Takımı, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in yüzünü güldürdü. Gözgeç, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gülsüm Tatar ve Şemsi Yaralı ile bronz madalya kazanan Ayşe Taş ve Nagehan Malkoç'un Dünya Şampiyonası'nda büyük olasılıkla seri başı olacaklarını belirterek, ''Hem dünya şampiyonasında da derece yapmaları hem de olimpiyat vizesini almaları açısından bu önemli bir avantaj'' dedi. Erkek Boks Milli Takımı sporcularının da en az bayanlar kadar başarılı olması gerektiğini vurgulayan Gözgeç, ''Ancak, onlar Azerbaycan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda gerekli patlamayı yapamadılar. Yüreklerini ortaya koyamadılar. 20-27 Kasım'da Şanlıurfa'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'ndan sonra Erkek Boks Milli Takımı ve teknik heyetine 'neşter' vurup revizyona gideceğiz. Bu durum Bayan Boks Milli Takımı için de geçerli. Hiç vakit geçirmeden yeni bir yapılanmaya gideceğiz'' diye konuştu. Gözgeç, yeni oluşumla birlikte 2012 yılı Nisan ayında Türkiye'de yapılacak olan Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Karşılaşmaları'nda, erkek boksörlerin de olimpiyat vizesi alacağına inancının tam olduğunu kaydederek, şunları kaydetti: ''Bayanlarda ve erkeklerde en büyük katılımla olimpiyatlara gideceğimize olan inancımı koruyorum. Bir çok kişiyi utandıracağız. Bu takım Azerbaycan'da bir trafik kazası geçirdi. Ancak, olimpiyatlara kesinlikle gideceğiz. Bizi dar günümüzde eleştirenlere en büyük dersi olimpiyatlara katılarak vereceğiz.'' Hollanda'da 16-23 Ekim arasında yapılan Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası'nda 64 kiloda mücadele eden Gülsüm Tatar, finalde Ermenistan'dan Armina Sinabian'ı 10-4, artı 81 kiloda Şemsi Yaralı, Rus rakibi Irina Sinetskay'ı 12-10 mağlup edip altın madalyaya ulaşmışlardı. 54 ve 57 kilolarda ise Ayşe Taş ve Nagehan Malkoç bronz madalya kazanmışlardı. Türkiye, Rusya'nın ardından takım halinde 2'inci, Ukrayna ise 3'üncü olmuştu.