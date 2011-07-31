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Dünya

YÜZÜNE ASİT ATAN SALDIRGANI AFFETTİ TAHRAN (A.A)

31 Temmuz 2011 18:47

-YÜZÜNE ASİT ATAN SALDIRGANI AFFETTİ TAHRAN (A.A) - 31.07.2011 - İran'da, talibi tarafından yüzüne asit atılması yüzünden kör olan kadın, saldırganı son anda affederek, kısas cezasıyla asitle kör edilmekten kurtardı. İran devlet televizyonun haberindeki görüntülere göre, asit cezasının verileceği odada saldırgan Mecit Muhavedi, kör ettiği kadın Amine Behrami'nin önünde diz çökmüş olarak, kadının gözlerine asit atmasını bekliyordu. Behrami, son anda Muhavedi'yi affettiğini ve cezalandırmayacağını açıkladı. Sevinç gözyaşlarına boğulan Muhavedi, Behrami'nin "çok yüce gönüllü" olduğunu söyledi. Muhavedi, 2004'te evlenme teklifini reddettiği için Behrami'nin yüzüne asit atarak kör olmasına sebep olmuştu. Mahkeme 2008'de kısas cezası vermişti.

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