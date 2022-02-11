Yüzüklerin Efendisi yönetmeni Peter Jackson, Forbes'ın 2021 eğlence sektörü zenginleri listesinde ilk sırada

Yüzüklerin Efendisi yönetmeni Peter Jackson, geçen yıl 580 milyon dolar kazanarak Forbes dergisinin 2021 eğlence sektöründeki en zengini olarak listeye yerleşti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Yüzüklerin Efendisi ve Get Back filmlerinin yönetmeni Peter Jackson, geçen yıl dijital efekt şirketi Weta Digital'i satarak büyük bir servet elde etti.

Forbes'a göre, Peter Jackson, Steven Stielberg ve George Lucas'tan sonra film yaparak milyoner olan üçüncü kişi oldu.

Eğlence sektörünün en zenginleri listesinde ilk 10'un tamamı erkek oldu. İlk 20'de ise yalnızca üç kadın yer aldı.

Bob Dylan, Paul Simon ve Bruce Springsteen gibi sanatçılar, müzik kataloglarını yeniden satarak ilk 10'a girdi.

South Park yaratcıları, Paramount'la yaptıkları altı yıllık 900 milyon dolarlık anlaşmayı imzalayarak altıncı sıraya yerleşti.

Reese Witherspoon, 12'inci sırada yer alarak, eğlence sektöründe en çok kazanan kadın oldu. Kadın hikâyelerine odaklanan kurduğu yapım şirketi Hello Sunshine ile 115 milyon dolar kazanan Witherspoon, Apple TV'deki dizisi The Morning Show ile 20 milyon dolar kazandı.