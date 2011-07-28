-''YÜZÜK GASBI'' DAVASI ADANA (A.A) - 28.07.2011 - Adana'da karısının yüzüğünü gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Emin Zengin (44) ve yüzüğünün gasbedildiği öne sürülen karısı müşteki Medine Zengin (39) hazır bulundu. Sanık Mehmet Emin Zengin, savunmasında, gasp iddiasını kabul etmedi. Medine Zengin'in 26 yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu, bu evliliklerinden 8 çocuklarının dünyaya geldiğini belirten sanık, karısına iyi davrandığını ifade etti. Sanık, çöp toplayarak evin geçimini sağlamaya çalıştığını, karısının da tarlada yevmiyeyle çalıştığını belirterek, savunmasını şöyle sürdürdü: ''Karımı çok seviyorum, bu nedenle tarlada çalışmasını istemiyordum. Karımla aramızda iş bulamamamdan dolayı tartışma oldu. Ancak kendisinden olay tarihinde kendim için değil oğlum cezaevinde olduğu için ona para göndermek için para istemiştim. Gasbedilen 22 ayar altın yüzük bana ait. Karımın parmağından yüzük almadım. Aynı zamanda pantolonumun kemerini çıkarıp boğazına dayayıp karımı ölümle de tehdit etmedim. Herhangi bir darp olayı da olmadı. Para meselesinden dolayı tartıştığımız için sadece iki tokat attım.'' Medine Zengin de kocasından şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini söyledi. Tarlada çalıştığını belirten Medine Zengin, ''Tarlada çalıştığıma dair olan kartlarım kaybolmuştu. Kocama kendisinin almış olabileceğini söyleyince aramızda tartışma çıktı'' dedi. Medine Zengin, tartışma sırasında kocasının sigara almak için kendisinden para istediğini belirterek, şunları söyledi: ''Kocama kendisinin evde oturduğunu, benim çalıştığımı da söyleyince kızdı ve bana tokat attı. Sanık kocam, parmağımdaki yüzüğü almadı. Yüzük kocamın. Aynı zamanda beni ölümle tehdit etmedi. Polis merkezinde verdiğim ifadeyi de kabul etmiyorum. Polis bana o şekilde söyleyince ben de o şekilde ifade vermiştim.'' Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Emin Zengin'in üzerine atılı suç vasfının değişmesi ihtimali ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında, 19 Mayıs 2011'de Çamlıbel Mahallesi'ndeki evlerinde karısının yüzüğünü gasbettiği iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.