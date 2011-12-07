Yüzüğü sayesinde hayata döndü



T24 - İngiltere'de, nişanlısının canlı canlı toprağa gömdüğü kadın, nişan yüzüğünün yardımıyla hayata döndü.





Londra'da, Polonya asıllı 27 yaşındaki Michelina Lewandowska, mahkemede verdiği ifadede başına gelenleri anlattı.



Lewandowska, sevgilisinin evdeyken kendisine şok tabancası ile saldırdığını, daha sonra ellerini ve ayaklarını bantlayarak bir karton kutuya koyduğunu söyledi.



Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, kutunun içinde canlı canlı toprak altına gömülen Lewandowska, bacaklarını ve vücudunu saran bantları nişan yüzüğüyle kesmeyi başararak, kendi çabasıyla yaklaşık 10 santim toprak altına gömülen kutudan çıkmayı başardı.



Lewandowska'nın nişanlısı 25 yaşındaki Marcin Kasprzak, başka bir sanıkla beraber cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor.







