Yüzücüye ahlaksız teklif







Ünlü erotik film yönetmeni Tinto Brass, Pekin Olimpiyatı dünya şampiyonu Federica Pellegrini'ye filminde oynamasını ve soyunmasını teklif etti.



Ünlü yönetmemin, Pellegrini'ye ilgisi Olimpiyat öncesi Fox adlı bir erkek dergisine verdiği çıplak pozlar ile başladı. Dergide Pellegrini'nin vücuduna hayran kalan Brass, güzel sporcuya yeni erotik filmi için soyunmasını ve en güzel yerlerini havuzlarda saklamamasını söyledi.



İtalya'nın en seksi kadınlarından biri Pellegrini teklif karşısında kararsız kalarak, düşünmek için süre istedi. Sevgilisinden bile izin çıkan seksi sporcu İtalyan Yüzme Federasyonu'nun ‘Başarılı bir sporcunu işine adapte olması gerekir' uyarısı ile kendine geldi. Böylelikle Tinto Brass'ın hevesi kursağında kaldı.



