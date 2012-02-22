Yüzücüler Lefter'in anısına denize giriyor

T24 - Muğla’nın Datça İlçesi’nde 3-4 Mart'ta yapılacak Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Fenerbahçeli efsanevi milli sporcu Lefter Küçükandonyadis’in anısına düzenlenecek.

2011 yılına kadar Datça Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, 2012 yılından itibaren Datça Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve kişilerin oluşturduğu bir organizasyon komitesi tarafından sürdürülecek. Sivil inisiyatifi maratonun içine dâhil ederek katılım ve sahiplenmeyi arttırmayı hedefleyen etkinliğin, bu yıl çok daha geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu yılki etkinliğin üç sürpriz ismi milli yüzücüler Erdal Acet, Nesrin Olgun Arslan ve ünlü müzisyen Fuat Saka olacak. İlçe merkezindeki Kumluk plajında, 3 Mart Cumartesi günü saat 12.00’de Erdal Acet, Nesrin Olgun Arslan ve Fuat Saka tarafından başlangıcı yapılacak olan maraton, Kumluk Plajı ile Fener adası arasındaki 5 kilometrelik uzun parkur ve Kumluk plajı ile Club Datça Tatil Köyünün iskelesi arasındaki 1.5 kilometrelik kısa parkurda yapılacak. Maraton akşamı yapılacak madalya töreninde ise sayın Nesrin Olgun Arslan ve Erdal Acet ile yüzme üzerine düzenlenecek olan sohbetin ardından Erdal Acet'in yüzme kariyerini konu alan "Erdal'ın Kanalı" belgeselinin sunumu sonrası yine bu belgeselin müziklerini yapan Fuat Saka küçük bir müzik dinletisi sunacak.

Türkiye’de kış aylarında yapılan ilk ve tek açık deniz kış yüzme maratonu olan etkinliğe, başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere İsveç, Alman ve Amerikalı amatör ve profesyonel yüzücüler de katılıyor.

Datçalı yüzücü Necati Sağır’ın öncülüğünde, 1 Eylül Dünya Barış Gününden hareketle 2001 yılından buyana aralıksız olarak sürdürülen ve Akdeniz’in iki yakasını birleştiren barış ve dostluk yüzüşü, kış yüzme maratonuna da ilham verdi.