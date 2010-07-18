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Spor

YÜZÜCÜ YILDIRIMER OLİMPİYATLARDAN DA UMUTLU HELSİNKİ (A.A)

18 Temmuz 2010 15:12

-YÜZÜCÜ YILDIRIMER OLİMPİYATLARDAN DA UMUTLU HELSİNKİ (A.A) - 18.07.2010 - Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran Ediz Yıldırımer, olimpiyatlardan da umutlu olduğunu belirterek, ''Bekle beni Londra geliyorum'' dedi. Şampiyonada büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını anlatan Yıldırımer, çok inandığını ve çok çalıştığını anlatarak şunları söyledi:  ''Amacım, yapılmayanı yapmaktı. Ülkemizin şu ana kadar hiç altın madalyası yoktu. Öncelikli hedefim Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanmaktı. Bunu başardım. Şimdi hedefim 2012 Londra Olimpiyat Oyunları. Orada da böyle bir mutluluk yaşamak ve ülkeme mutluluk yaşatmak istiyorum.'' Öğrenimini ABD'de sürdürdüğünü kaydeden 17 yaşındaki Yıldırımer, ''Hem kulübüm Enka, hem de ABD'deki antrenörlerim benimle çok ilgilendi. Disiplin ve çok çalışmayla İstiklal Marşı'mızı çaldırdım. Kürsüye çıktığımda heyecandan ayaklarım titriyordu. İnşallah açtığım bu kapıdan birçok Türk yüzücü arkadaşım da geçecek. Buna inanıyorum'' dedi.

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